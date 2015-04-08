Встречу глав МИД в "нормандском формате" анонсировали на следующий день после Пасхи

Такие сроки назвали в среду глава МИД Франции Лоран Фабиус и глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров в Париже, сообщает ТАСС.

"Я рад, что четыре министра смогут встретиться в понедельник для обсуждения ситуации с выполнением режима прекращения огня и отвода вооружений", - заявил Климкин.

Как он сообщил, предметом дискуссий на очередном совещании "нормандской четверки" станут, в частности, "украинские инициативы, направленные на то, чтобы добиться реальной деэскалации". Одним из первоочередных направлений работы, добавил Климкин, должен стать "гуманитарный аспект" кризисной ситуации на Донбассе.

"Скоро у нас будет возможность вновь встретиться, чтобы еще раз обсудить все вопросы по этому сюжету", - сказал, в свою очередь, Фабиус.

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"Позиция Франции остается прежней - мы настаиваем на всеобъемлющем выполнении всех пунктов Минских соглашений с соблюдением графика", - добавил он.

Одновременно глава МИД Франции сообщил, что 22 апреля в Париж с визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко вместе с премьер-министром страны Арсением Яценюком. "Франция продолжает поддерживать Украину, и этот визит откроет возможности для обсуждения сближения наших позиций", - отметил французский министр.