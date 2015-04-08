Постпред Украины в ООН допустил ввод миссии "по принуждению к миру" на Донбасс

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Увидим. К сожалению, с противоположной стороны происходят постоянные нарушения: обстрелы, продолжение поставок оружия. Это в определенной степени будет препятствовать принятию решения ООН о развертки операции именно по поддержанию мира. Но другой формат присутствия ООН - ввод peacemakers, а не peacekeepers - может быть применен как первый этап», - отметил постпред Украины в ООН.

При этом, по его словам, принятие такого решения на Совбезе ООН вряд ли возможно из-за России, которая наверняка наложит вето. Зато, как отмечает Сергеев, это возможно на Генассамблее ООН.

Читайте такжеПомощник генсека ООН: "окно возможностей" для Донбасса быстро закрывается

«Только через Генеральную ассамблею - 2/3 голосов, согласно резолюции 377 от 1950 года, "Объединенные ради мира". Это один из механизмов, как обойти Совет безопасности», - заявил он.

Кроме того, он заявил, что применив право вето в ООН, можно заблокировать решение любого конфликта, поэтому либо организация изменит процедуры и выйдет из кризиса достойно, либо рискует повторить судьбу Лиги наций, которая не смогла предотвратить мировую войну.