Представитель Украины в ООН предрек организации судьбу Лиги наций

Об этом сказал представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, пишет Европейская правда.

По его словам, сейчас налицо кризис в ООН, как в отношении Украины, так и в отношении Сирии, где решение также заблокировано.

Что касается Украины, то, по словам Сергеева, драматизм ситуации в том, что для того, чтобы признать Россию стороной конфликта, тоже нужно голосование, а Россия применяет право вето.

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"Из этого кризиса ООН либо выйдет достойно, если сможет внести дополнения к уставу и процедурам, либо же организацию ждет судьба Лиги наций. Напомню, эта организация была призвана обеспечить мир и стабильность, но не смогла остановить Вторую мировую войну теми механизмами, которые были в ее распоряжении", - сказал Сергеев.

"В конце концов, коллективная самооборона против фашизма привела к победе в войне, и тогда победители решили создать "новую Лигу наций" под названием ООН", - пояснил он.

Он также напомнил ситуацию с попыткой признания Советского Союза агрессором в афганской войне.

"Эта тема была вынесена на Совет безопасности, Советский Союз наложил вето на нее, и ничего не удалось сделать", - сказал представитель Украины в ООН.

Как известно, Лига наций была первой межгосударственной организацией, созданной в 1919-20 годах с целью развития сотрудничества, достижения мира и безопасности между народами. Однако существенное количество энергии и времени Лига наций направила на разоружение, по поводу чего у государств-членов были часто разные взгляды, и не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Организация была распущена в 1946 году.