Стартовала встреча Порошенко с Коморовским (фото)

17:52, 08 апреля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.

APU

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко в Twitter.

Как сообщалось, Коморовский прибыл в Украину с двухдневным визитом.

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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма.

В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.

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