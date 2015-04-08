Стартовала встреча Порошенко с Коморовским (фото)

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским pic.twitter.com/cJvgpfB5J8 - APU (@APUkraine) April 8, 2015

Как сообщалось, Коморовский прибыл в Украину с двухдневным визитом.

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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма.

В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.