Стартовала встреча Порошенко с Коморовским (фото)
17:52, 08 апреля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.
Коморовский прибыл с двухдневным визитом / APU
Об этом сообщила пресс-служба Порошенко в Twitter.
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским pic.twitter.com/cJvgpfB5J8
- APU (@APUkraine) April 8, 2015
Как сообщалось, Коморовский прибыл в Украину с двухдневным визитом.
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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма.
В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.
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