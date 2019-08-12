Зеленский уволил сразу 18 глав РГА Донецкой и Львовской областей

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати РГА Львовской областей.

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Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства. По содержанию документов, увольнения связаны с окончанием срока полномочий Президента Украины.

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Напомним, сегодня Зеленский поручил сменить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и глав 9 районных отделов полиции в этих регионах.

Он также призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.