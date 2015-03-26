Донецкий губернатор ввел запрет на продажу алкоголя военным

Об этом он сказал сегодня в ходе коллегии ДВГА, передает Остров.

"Я подписал распоряжение о запрете продажи алкоголя военным. Если я раньше просил, то теперь запрещаю... Вы должны обеспечить порядок и выполнение этого распоряжения", - сказал Кихтенко.

Он призвал соответствующие органы "нещадно лишать лицензии и проводить драконовские проверки" в отношении точек, продающих алкоголь военным.

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"Ссылайтесь на мое распоряжение, а я отвечу за свою подпись под ним. Понимание и поддержка руководства АТО есть", - сказал губернатор.

При выявлении случаев распития будет проинформирован военный прокурор.

Напомним, ранее жители Константиновки, где украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок, потребовали от МВД запретить продажу спиртного военным.