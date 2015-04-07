Омбудсман требует от СБУ объяснить разглашение персональных данных шести тысяч украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного, в запросе Лутковской говорится, что ее секретариат обнаружил факт разглашения персональных данных граждан (фамилии, имя, отчества, даты рождения) в открытых источниках сети интернет.

По состоянию на 2 апреля на одном из сайтов в интернете размещены персональные данные более 6 тыс. лиц, подавших документы для оформления пропуска в секторы «А» и «С».

Читайте такжеВвод пропусков в зоне АТО: на Донбассе образовались огромные очереди на подачу документов«Временный порядок осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей, утвержденный приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей), не содержит положений, которыми предусматривается распространение данных лиц, которые подали документы на получение разрешения для пересечения линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции, или их оповещения о предоставлении такого разрешения через социальные сети или на сайтах в сети Интернет», - отмечается в запросе Лутковской.

Лутковская обратилась с просьбой к Наливайченко до 10 апреля проинформировать, на каком основании осуществляется обнародование персональных данных людей, какими нормативно-правовыми актами предусмотрено обнародование этой информации в интернете, а также принять необходимые меры для надлежащей защиты персональных данных граждан.