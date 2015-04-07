В Госдуме призвали ввести санкции против Латвии за сравнение РФ с Третьим рейхом

«Чем больше я наблюдаю за современной Россией, тем больше прихожу к выводу, что она закончит как германский рейх после Первой и Второй мировых войн, и уже будет поздно», - написал глава МИД, сообщает Говорит Москва.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что «заявления должны иметь цену».

Читайте такжеРФ может закончить, как Третий Рейх - глава МИД Латвии

«То есть, когда министр иностранных дел Латвии позволяет себе такого рода высказывания, то он должен понимать, что могут последовать с нашей стороны шаги, которые нанесут серьёзный удар по интересам Латвии – экономическим, торговым, каким-то ещё. Я не считаю, что можно позволять болтать всякую чушь зарубежным политикам без последствий для этих самых политиков с точки зрения их допуска не территорию Российской Федерации как минимум, и для их государств», - уверен А.Пушков.

Депутат подчеркнул, что, «если человек официально представляет государство, то государство должно нести ответственность за его слова».

«Здесь есть целый ряд возможностей, поэтому мне кажется, что мы должны на это отвечать. И не заявлениями обязательно, а какими-то шагами, которые покажут, что слова должны иметь цену. С точки зрения содержания того, что он говорит, у меня такое ощущение, что у очень многих политиков в Латвии, Литве и Польше нет другой возможности утвердить себя, кроме как оказать поддержку наиболее оголтелым антироссийским кругам на Западе, и самим быть в первых рядах антироссийской кампании», - считает А.Пушков.

Собеседник радиостанции также добавил, что Латвия «представляет собой очень небольшое государство, входящее в НАТО и Евросоюз, которое в условиях кризиса с Россией приобретает большое значение».

«Потому что это приграничное государство, государство, куда сейчас американцы отправляют свои войска для проведения манёвров, и чем больше будет голосить руководитель МИД Латвии, тем больше будет к нему внимания в Евросоюзе и НАТО», - пояснил А.Пушков.