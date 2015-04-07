В МИД РФ главу МИД Латвии назвали "полезным идиотом Путина"
Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичса, назвав его "полезным идиотом Путина".
Об этом она написала в своем Facebook.
Заявление латвийского министра Захарова сравнила с недавним скандалом, когда президент Эстонии назвал ряд стран "полезными идиотами Путина". По ее словам, "антироссийскую эстафетную палочку" от эстонского президента принял Ринкевичс.
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"Латвийскому "дипломату", безусловно, виднее: учитывая, что именно в Латвии ежегодно маршируют легионеры Ваффен СС, эта страна не понаслышке знает, что такое Третий рейх, потому что никакими евроремонтами СС-совскую символику не закрасишь", - писала она
"И если есть в Евросоюзе "полезные идиоты Путина", то Эдгар Ринкевичс точно в списке", - добавила Захарова.
Напомним, глава МИД Латвии ранее заявил, что нынешнее поведение России может привести к тому, что она повторит судьбу Третьего Рейха.