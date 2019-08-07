Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом
10:04, 07 августа 2019Политика
232 0
На вечер запланированы переговоры президентов Украины и Турции, а после этого состоится совместная пресс-конференция.
У Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.
Читайте такжеГибель украинских военных на Донбассе: Зеленский проводит срочное совещание с силовиками
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.
Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.
Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter