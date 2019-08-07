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Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

10:04, 07 августа 2019
Политика
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У Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции / president.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.

Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

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Теги: #Эрдоган#Владимир Зеленский