Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

На вечер запланированы переговоры президентов Украины и Турции, а после этого состоится совместная пресс-конференция.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.

Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.