Допрос Симоненко продолжается уже одиннадцатый час

20:29, 06 апреля 2015
Политика
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Допрос лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко продолжается уже 11 часов в Главном следственном управлении Службы безопасности Украины в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время неизвестно сколько еще будут продолжаться следственные действия.

Как сообщал УНИАН, СБУ вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве и по поводу преступлений против нацбезопасности Украины.

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30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ. Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовным правонарушениям, которые связаны с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.

Процессуальный статус лидеру КПУ следователь определит после сегодняшней беседы с ним, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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