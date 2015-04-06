Симоненко допрашивают о преступлениях против нацбезопасности, он может стать подозреваемым - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Сейчас с ним (лидером КПУ) происходит собеседование. Следователь определит его процессуальный статус после завершения с ним беседы», - сказала Гитлянская.

По ее словам, СБУ продолжает расследовать резонансные преступления против основ национальной безопасности, в которых участвовали или участвуют представители КПУ и их сторонники.

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«В рамках этих дел сегодня продолжается допрос лидера коммунистов Петра Симоненко. Пока мы не будем говорить о (данных), которые составляют тайну следствия, но я думаю, что это только начало», - сказала Гитлянская.

Она заметила, что к Симоненко есть много вопросов, «в том числе ему будет задан вопрос относительно участия в съезде Коммунистической партии РФ в Москве».

Пресс-секретарь СБУ отметила, что у спецслужбы есть «достаточно много фактов участия представителей КПУ в действиях, направленных против национальной безопасности и целостности Украины», в том числе заместителей Симоненко.

Допрос Симоненко в СБУ начался сегодня в 10.00.

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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве.

30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ. Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовным правонарушениям, связанным с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.