В КПУ опровергают информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ

"Действительно, во время посещения пленума ЦК КПРФ Петр Симоненко в качестве гостя был приглашен за стол президиума. Но ни о каком включении в руководящие органы КПРФ не может идти речь. Это нонсенс", - говорится в заявлении КПУ, передает радио "Свобода". Информацию о включении Петра Симоненко в президиум пленума КПРФ в КПУ называют ложью.

Читайте такжеМинюст просит СБУ проверить информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ28 марта народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что в Москве на съезде КПРФ лидер КПУ Петр Симоненко был награжден медалью и избран в президиум пленума российской Компартии.

Сегодня, 30 марта, министр юстиции Павел Петренко обратился к СБУ с просьбой проверить информацию об избрании лидера Компартии Украины Петра Симоненко в президиум пленума КПРФ. Минюст также требует от СБУ проинформировать о ходе расследования и обнародовать предварительные результаты следственной работы по уголовным делам, которые были возбуждены против руководства КПУ ранее.