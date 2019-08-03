Офис президента подготовит и направит в МИД перечень таких стран.

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время пребывания с рабочей поездкой во Львовской области президент принял участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине, которая состоялась в Трускавце.

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Во время совещания глава государства заявил, что «Офис президента подготовит и направит в Министерство иностранных дел перечень стран, гражданам которых Украина разрешит въезд с целью медицинского туризма без необходимости оформления виз».

«Я думаю, что мы можем подготовить список этих стран, граждане которых не просто хотели бы увидеть Трускавец, а обычно ежегодно сюда приезжают на оздоровление и лечение. Мы можем подготовить этот список и обратиться в Министерство иностранных дел», – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, у Зеленского рассказали о будущем медицинской реформы в Украине.