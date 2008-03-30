Буш убеждает Россию, что ей будет хорошо, а не плохо

В преддверии саммита НАТО в Бухаресте Президент США Джордж БУШ призвал открыть для Украины и Грузии дорогу в НАТО.

Об этом Дж.БУШ сказал в интервью немецкой газете "Вельт", которое будет опубликовано в номере за понедельник, 31 марта, передает ИТАР-ТАСС.

При этом он предложил не принимать в расчет сомнения России.

"Если кто-то перед своими границами имеет демократию, то это не плохо, а хорошо", - сказал Дж.БУШ.

В то же время глава Белого дома заверил, что у Североатлантического альянса нет намерений размещать в Украине постоянную военную базу.