Буш убеждает Россию, что ей будет хорошо, а не плохо
10:03, 30 марта 2008Политика
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Президент США дал интервью
В преддверии саммита НАТО в Бухаресте Президент США Джордж БУШ призвал открыть для Украины и Грузии дорогу в НАТО.
Об этом Дж.БУШ сказал в интервью немецкой газете "Вельт", которое будет опубликовано в номере за понедельник, 31 марта, передает ИТАР-ТАСС.
При этом он предложил не принимать в расчет сомнения России.
"Если кто-то перед своими границами имеет демократию, то это не плохо, а хорошо", - сказал Дж.БУШ.
В то же время глава Белого дома заверил, что у Североатлантического альянса нет намерений размещать в Украине постоянную военную базу.
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