Порошенко напомнил коалиции о голосовании по Высшему совету юстиции

Об этом глава государства заявил в интервью "5 каналу", сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко рассказал, что 3 апреля во время встречи с руководителями фракций коалиции отметил, что Верховная Рада должна проголосовать за свою квоту и избрать членов Высшего совета юстиции. В свою очередь президент впервые объявил открытый и публичный конкурс, который ранее проводился в закрытом режиме, чтобы немедленно назначить свою квоту в совете.

Читайте такжеПрезидент рассказал о проведении реформ в государстве

«Сразу же после этого в Высшем совете юстиции произошел потоп: оказывается, залило личные дела всех судей-нарушителей», - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул: «Дал поручение Службе безопасности Украины, чтобы было обеспечено хранение этих документов. Хочу заверить, что судебные дела судей, как и рукописи, не горят и не тонут. Их эти потопы или пожары не спасут, а Высший совет юстиции будет сформирован в ближайшее время».

Глава государства напомнил, что принятый Закон «Об обеспечении права на справедливый суд» дал возможность сформировать высший совет юстиции, Высшую квалификационную комиссию судей и заработать критериям ответственности судей за принятие неправомерных решений, в том числе за освобождение преступников на волю.

Порошенко выразил надежду, что на следующей неделе будет принят закон об ограничении права судей освобождать под залог подозреваемых в коррупции и тяжких преступлениях.