Политзаключенного Сущенко могут обменять на пропагандиста Вышинского – адвокат

Марк Фейгин объяснил, почему считает реальным обмен Вышинского на Сущенко.

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил о возможном обмене его на Кирилла Вышинского.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Накануне выборов в Украине были переговоры по обмену Романа Сущенко на Кирилла Вышинского. Уже никакой лихорадки нет и можно спокойно этот вопрос урегулировать. Очень важно, чтобы Украина проявила инициативу. Я считаю реальным обмен Вышинского на Сущенко, потому что Сенцова Москва отдавать не хочет. Очевидно, Москва настроена воплотить этот обмен", - заявил он.

"Киев сейчас не занимается вопросом освобождения политзаключенных. Мне кажется, что все происходило накануне выборов. Хотели получить дополнительные баллы к выборам. Но мне кажется, что именно сейчас можно наладить контакты и договориться хотя бы об одном обмене. Обменять всех на всех сразу не получится, но пилотно решить вопрос об одном узнике в силах Украины", - добавил адвокат.