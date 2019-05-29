В Нью-Йорке открылась выставка незаконно заключенного украинского журналиста Сущенко
В Нью-Йорке открылась выставка "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко".
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Об этом сообщило посольство Украины в ООН в Twitter.
"В Нью-Йорке открылась выставка работ Романа Сущенко "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко", - говорится в сообщении.
В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента @UKRINFORM Романа Сущенко «Чернил, луковое шелухи и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко». #FreeSushchenkopic.twitter.com/ziV3n2sbnU— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 28, 2019
3 мая, во Всемирный день свободы прессы, представители украинских общин Бельгии и украинские дипломаты провели в центре Брюсселя акцию в поддержку незаконно осужденного в России Романа Сущенко.
Напомним, впервые за 2,5 года незаконно осужденный в России журналист Роман Сущенко провел три дня с женой и дочкой.
Ранее сообщалось, 7 ноября 2018 года стало известно, что незаконно осужденного в рф украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.
Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.
4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным. В начале ноября Сущенко этапировали в колонию №11 (деревня Утробино под Кирово-Чепецком Кировской области РФ).