Кабмин в субботу рассмотрит четыре законопроекта относительно реформы МВД - министр

Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Завтра на специальном заседании Кабмина вместе с нашей командой - выносим на утверждение и направление в парламент следующих 4 ключевых закона реформы: "Об органах внутренних дел", "О Национальной полиции", "О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - написал Аваков.

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