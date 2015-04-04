Кабмин в субботу рассмотрит четыре законопроекта относительно реформы МВД - министр
01:09, 04 апреля 2015Политика
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На заседании Кабинета министров Украины 4 апреля будут представлены четыре законопроекта относительно реформы Министерства внутренних дел
Кабмин в субботу рассмотрит четыре законопроекта относительно реформы МВД / УНИАН
Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Завтра на специальном заседании Кабмина вместе с нашей командой - выносим на утверждение и направление в парламент следующих 4 ключевых закона реформы: "Об органах внутренних дел", "О Национальной полиции", "О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - написал Аваков.
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