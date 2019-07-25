В США обеспокоены сообщением о разграблении единственного храма ПЦУ в Симферополе

Американские дипломаты вновь призвали Россию прекратить оккупацию Крыма.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине заявляют, что обеспокоены сообщениями о разграблении Собора святых Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Мы обеспокоены сообщениями СМИ о разграблении Собора святых Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе. Жители Крыма заслуживают возможность свободно и без запугивания проводить богослужения как они желают. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма. Крым - это Украина», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в аннексированном Симферополе разгромили и разграбили Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ. Уничтожение церковного имущества произошло под предлогом ремонта со стороны «Министерства имущественных и земельных отношений» Крыма.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент отметил, что из храма украдены все церковные вещи Крымского епархиального управления.