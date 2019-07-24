Подготовка встречи Зеленского и Джонсона начнется после Brexit - посол Украины

Новый британский премьер Борис Джонсон в ближайшее время будет сфокусирован на выходе страны из Евросоюза, но после 31 октября будет сделано все для организации его полноценной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру выхода из Европейского союза.

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Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказала посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко.

"Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала дипломат.

По словам Галибаренко, Джонсон после вступления в должность главы правительства будет сфокусирован на вопросах выхода Британии из ЕС.

Посол напомнила, что Джонсон дважды посещал Украину, будучи министром иностранных дел Соединенного Королевства.

"Он знает о нашей специфике, о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Джонсон выиграл выборы лидера Консервативной партии Великобритании у другого претендента, министра иностранных дел Джереми Ханта. За Джонсона проголосовало 92 153 члена партии, за Ханта - 46 656.