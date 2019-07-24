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Партия "Голос" избрала нового председателя

16:31, 24 июля 2019
Политика
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Партия "Голос" избрала своим председателем Вакарчука / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

«Сегодня съезд партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла «Голос», сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии», - говорится в сообщении.

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Вакарчук отметил, что теперь, после завершения избирательной кампании, сосредоточится на развитии партии.

В "Голосе" отметили, что продолжают развивать свою региональную структуру и начинают подготовку к местным выборам.

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Теги: #Святослав Вакарчук