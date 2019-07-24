Партия "Голос" избрала нового председателя
16:31, 24 июля 2019Политика
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Юлия Клименко, которая до этого возглавляла эту политсилу, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии.
Партия "Голос" избрала своим председателем Вакарчука / фото УНИАН
Политическая партия «Голос» избрала своим председателем Святослава Вакарчука.
Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
«Сегодня съезд партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла «Голос», сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии», - говорится в сообщении.
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Вакарчук отметил, что теперь, после завершения избирательной кампании, сосредоточится на развитии партии.
В "Голосе" отметили, что продолжают развивать свою региональную структуру и начинают подготовку к местным выборам.
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