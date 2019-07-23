Приверженность идеалам демократии: Госдеп США оценил итоги выборов в Украине
Государственный департамент США поздравил украинцев с мирным проведением выборов в Верховную Раду, которые «дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии».
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Об этом сказано в сообщении, обнародованном Госдепом США. В Департаменте отметили, что ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.
Как сообщал УНИАН, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. По данным обработки более 90% протоколов, за "Слугу народа" проголосовали 43,13% украинцев.
Также кандидаты от президентской партии лидируют во многих областях и округах Киева. По предварительным данным, кроме "Слуги народа", в парламент проходят ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".