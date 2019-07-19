Денисова передала в МИД РФ ходатайство об освобождении украинских моряков под ее личное обязательство

Ходатайство передал временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о передаче в Министерство иностранных дел Российской Федерации ходатайство об освобождении захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков под ее личное обязательство.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Читайте такжеЗеленский сделал заявленіе по возвращению Украине военнопленных моряков

"Только что временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО", - отметила Денисова .

Также она добавила, что теперь ждет ответа.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам - до 24 и 26 октября.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.