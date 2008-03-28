Могут действующие главы городов участвовать во внеочередных выборах?

Запрет баллотироваться на должность городского, сельского и поселкового председателя тем кандидатам, которые были отстранены от должностей путем назначения парламентом внеочередных выборов, противоречит нормам Конституции.

Такое мнение высказали большинство экспертов, опрошенных Институтом Горшенина, комментируя законопроект, предусматривающий внести такие изменения в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

В частности, председатель Шевченковской в г. Киеве райгосадминистрации Виктор ПИЛИПИШИН считает, что нельзя менять правила во время выборов, тем более, приспосабливать их под конкретный случай. «Прежде чем оценивать юридическую сторону дела, стоит посмотреть на это с точки зрения этики и морали. Мне не нравится, когда вместо конкретных дел начинают заниматься манипуляциями и менять законы «под себя». Если допустить, что предложенные изменения будут приняты, а мэром станет, например, представитель БЮТ, и он захочет баллотироваться на внеочередных выборах, мы будем снова менять эту норму закона? Убежден, что нельзя менять правила игры после объявления выборов”, – сказал В.ПИЛИПИШИН.

Он выразил надежду, что упомянутый законопроект не будет принят. По мнению В.ПИЛИПИШИНА такие вещи могут привести к войне законов, когда вместо того, чтобы работать на пользу обществу и уравновешивать ситуацию, законы будут “инструментом политических разборок и будут работать на ту или другую политическую силу в зависимости от того, находится она у власти или нет”.

Президент центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ напомнил, что существующее Конституционное право и законодательство, которое касается выборов, дает право любому гражданину, который отвечает требованиям законодательства, принимать участие в любых выборах – от местного самоуправления до Верховной Рады. “И лишить этого права его могут только суды. Но в данном случае функцией, которая присуща судебной ветви власти, предлагается наделить законодательную ветвь власти. Мало того, что это нарушает базовые конституционные основы, права и свободы гражданина, но и является своеобразной провокацией относительно тоталитаризации политической системы”, - считает политолог.

Он также выразил надежду, что этот законопроект не будет принят. “Я думаю, что это решение не получит поддержки в парламенте, но станет предметом серьезных политических споров, поскольку это - проявление негативных критических тенденций в политике вокруг перестройки и понимания сути конституционного права и права вообще», - отмечает А.ЕРМОЛАЕВ.

Народный депутат от фракции Партии Регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает упомянутый законопроект антиконституционным, поскольку, по его словам, жесткие ограничения прав граждан, в частности, права на активное или пассивное избирательное право, определяются исключительно Конституцией. “Если в Конституции нет таких ограничений, то законом их вводить мы не можем ни при каких обстоятельствах. Такие ограничения предусмотрены и действуют по принципу Уголовного кодекса: когда человек, осужденный за определенные преступления, не имеет права занимать определенные должности. Но в данном случае, не имея прямого решения суда по мэру Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОМУ лично, об этом не может быть и речи”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. По его мнению, рассмотрение такого проекта закона в парламенте является неприемлемым.

Народный депутат из фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ, напротив, считает, законопроект "абсолютно нормальным", и что он может быть поддержан Верховной Радой. "Когда человек совершил действия, которые привели к соответствующему решению Верховной Рады, то такой человек не имеет права больше претендовать на эту должность. По этому поводу стоит внести соответствующие изменения и в Конституцию", – считает М.ПОЖИВАНОВ.

Народный депутат от фракции "Блок Литвина" Олег ЗАРУБИНСКИЙ называет этот законопроект конъюнктурным. По его мнению, автор проекта закона, депутат Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ), не разделяет “политическую целесообразность и существование действующего законодательства Украины”. По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, это общая проблема украинского законодательства. “Оно рассчитано не на 10-20 лет, а под конкретный момент, под кресло и место сидения в данный момент. Так к законодательству относиться нельзя”, – уверен он.

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владислав КАСЬКИВ отмечает, что цель этого законопроекта заключается в том, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ запретить повторно баллотироваться на должность городского председателя Киева. “Но ответ на вопрос, какой он мэр, должны дать киевляне, а не политики”, - подчеркнул депутат.

“Общий принцип, заложенный в Конституции, заключается в том, что все равны перед законом, и все имеют равные шансы. А задача Верховной Рады заключается в том, чтобы установить равные и честные правила для всех. Больше у нас - как народных депутатов - задач нет”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Директор Института политических технологий Анатолий ЛУЦЕНКО высказал мнение, что с юридической точки зрения законопроект выглядит как правовой нигилизм. Политолог подчеркнул, что в Конституции четко прописано право человека баллотироваться на должности и быть избранным, к тому же, на этот счет существуют и соответствующие решения Конституционного суда. “С таким же успехом любая оппозиционная фракция парламента может предложит еще и законопроект, которым запретит и премьеру, который уже отправлялся в отставку, занимать эту должность. В таком случае своей должности может лишиться и нынешний премьер”, - отмечает А.ЛУЦЕНКО.

“Что касается политической плоскости проблемы, то этот киевский блицкриг был не достаточно хорошо спланирован организаторами. Очевидно, они рассчитывали на долгую судебную волокиту, которая позволила бы им определиться с единым кандидатом и навязать его партнерам по коалиции. На сегодняшний день выглядит так, что фигуры, электорально адекватной Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, у них просто нет. К тому же, и последние социологические данные свидетельствуют о преимуществе действующего мэра», - говорит политолог.

Как известно, 25 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, которым предлагается утвердить норму, согласно которой избранным сельским, поселковым, городским председателем не может считаться кандидат, который занимал эту должность и был отстранен от должности путем назначения парламентом внеочередных выборов.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" (относительно внеочередных выборов) был внесен народным депутатом от депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко” Валерием ПИСАРЕНКО.