Ющенко поручил Тимошенко развивать... скаутское движение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству создать благоприятные условия для развития скаутского движения.

Об этом говорится в указе «О мерах по содействию развитию пластового (скаутского) движения в Украине», размещенном на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, Кабинет Министров Украины должен обеспечивать создание благоприятных условий для развития пластового (скаутского) движения в Украине, направленного на всестороннее развитие молодой личности, ее моральных, духовных и физических качеств, патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение исторических и культурных традиций Украинского народа.

Правительство также должно предусматривать во время разработки государственных целевых программ по вопросам реализации государственной молодежной политики, в частности проекта закона об общегосударственной программе поддержки молодежи на 2009-2015 годы, меры по поддержке пластового (скаутского) движения.

Кроме того, Кабмин должен принять меры по привлечению в установленном порядке скаутских организаций Украины, в том числе молодежной организации «ПЛАСТ – Национальная Скаутская Организация Украины», к разработке и реализации общих с центральными органами исполнительной власти проектов, связанных с работой с детьми; популяризации и использованию воспитательной методики пластового (скаутского) движения в работе внешкольных учебных заведений туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного направлений и тому подобное.

Правительство должно способствовать созданию документального фильма об истории пластового (скаутского) движения в Украине и популяризации этой организации другими средствами.

Президент поручил также Кабмину способствовать в установленном порядке созданию в Украине международного координационно-учебного пластового (скаутского) центра.

Кабмин должен разработать с участием молодежной организации «ПЛАСТ – Национальная Скаутская Организация Украины», других скаутских организаций и утвердить планы мероприятий по празднованию в 2009 году 20-й годовщины возобновления деятельности Пласта в Украине и в 2012 году - 100-летия пластового (скаутского) движения в Украине.