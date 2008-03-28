У Януковича пока не придумали, кто сядет справа от Яценюка

19:06, 28 марта 2008
Политика
600 0

Две должности в президиуме вакантны

В Партии регионов пока не называют кандидатур на должность первого вице-спикера.

Об этом в пятницу сообщил депутат, член фракции Партии регионов Василий Горбаль, передает Украинская правда.

"Пока определились с тем, что самая крупная парламентская фракция должна иметь своего представителя в президиуме Верховной Рады", - сказал он.

Сейчас должности первого зампредседателя Верховной Рады и вице-спикера вакантны.

Парламент возглавляет представитель блока "Наша Украина - Народная самооборона" Арсений Яценюк.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter