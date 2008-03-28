У Януковича пока не придумали, кто сядет справа от Яценюка
19:06, 28 марта 2008Политика
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Две должности в президиуме вакантны
В Партии регионов пока не называют кандидатур на должность первого вице-спикера.
Об этом в пятницу сообщил депутат, член фракции Партии регионов Василий Горбаль, передает Украинская правда.
"Пока определились с тем, что самая крупная парламентская фракция должна иметь своего представителя в президиуме Верховной Рады", - сказал он.
Сейчас должности первого зампредседателя Верховной Рады и вице-спикера вакантны.
Парламент возглавляет представитель блока "Наша Украина - Народная самооборона" Арсений Яценюк.
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