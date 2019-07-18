Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на парад 9 мая – Кремль

При этом во время телефонного разговора стороны рассматривали перспективы прекращения войны на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая 2020 года.

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Об этом по итогам телефонного разговора глав государств сообщила пресс-служба Кремля.

«Намечен график предстоящих контактов в различных форматах. Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - сказано в сообщении.

При этом в Кремле сообщили, что в ходе беседы были рассмотрены перспективы прекращения войны на Донбассе и выражена готовность активизировать совместную работу в этом направлении, в том числе, в рамках «нормандского формата».

Также пресс-служба отметила, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Отметим, после российского вторжения в Украину западные лидеры воздерживались от поездок 9 мая в Москву.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

*** День Победы - государственный праздник Советского Союза, а позже некоторых стран, входивших в состав СССР. В СССР отмечался ежегодно 9 мая с формулировкой «в память о победоносном завершении Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков». Дата связана с принятием в 1945 году капитуляции Германии в войне в советской зоне оккупации в пригороде Берлина Карлсхорсте (по московскому времени, по центральноевропейскому - 8 мая в 22:43). С 1991 года, после ликвидации СССР, отмечается на государственном уровне в ряде постсоветских стран - России, Беларуси, Казахстане и др. В Украине официально не отмечается с 2016 года, вместо этого отмечается государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Дата также не отмечается в странах Балтии - Латвии, Эстонии и Литве.