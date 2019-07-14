Макрон создал космическое командование
00:21, 14 июля 2019Мир
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Президент Макрон пообещал, что новая структура космических войск будет сформирована в сентябре.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС создается командование космических войск.
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Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля. Отмечается, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп, пишет "Сегодня".
Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск.
В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.
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