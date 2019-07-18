В НАБУ констатировали значительное улучшение сотрудничества с СБУ

Артем Сытник также сообщил о существенных сдвигах в расследовании громких уголовных дел, в частности и по коррупции в оборонной сфере.

В Национальном антикоррупционном бюро констатируют, что их сотрудничество со Службой безопасности Украины в последнее время значительно улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.

Читайте такжеДело об элитном отдыхе Сытника передали в суд

Он констатировал, что в последнее время НАБУ активизировало сотрудничество как со Специализированной коррупционной прокуратурой, так и со Службой безопасности.

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой. Наработаны более трех десятков подозрений. В последнее время было объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному чиновнику. Есть существенные сдвиги в расследовании громких дел, в частности, в оборонной сфере. И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений с СБУ", - сказал Сытник.

Он добавил, что в последнее время в НАБУ начали поступать материалы в отношении должностных лиц СБУ, чего за последние 4 года не было никогда.

Кроме того, Сытник затронул проблему норм законодательства, не позволяющие НАБУ работать эффективно. В частности, по его словам, в НАБУ очень расстроены, что Конституционный суд признал неконституционными полномочия Бюро подавать иски о блокировке коррупционных закупок. Он подчеркнул, что Конституционный суд заблокировал рассмотрение в судах 35 исков на 97 сделок на общую сумму свыше 6 млрд гривень.

"Просил бы рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы вернуть этот инструмент, поскольку он показал свою эффективность", - сказал Сытник.

Читайте такжеЗеленский "перезагрузит" НАБУ и САП, если не увидит результатов работы за три месяца - Рябошапка

Также он добавил, что необходимо разблокировать сотрудничество НАБУ с НАЗК.

Сытник напомнил, что Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также НАБУ лишено права возбуждать уголовные дела за незаконное обогащение против должностных лиц на основе анализа их деклараций.

Кроме того, по словам Сытника, необходимо ликвидировать незаконное, по его мнению, разъяснение НАЗК о том, что без разрешения агентства НАБУ не может инициировать антикоррупционные дела на основании анализа деклараций чиновников.

В то же время Сытник поддержал тезисы руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который заявил о необходимости внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы предотвратить злоупотребление правом на защиту со стороны подозреваемых и обвиняемых.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка поддержал Сытника, заявив, что разъяснение НАЗК фактически исключило возможность открытия уголовных производств без разрешения НАЗК.

"Это разъяснение лежит не совсем в правовом поле, и мы договорились, что в НАЗК его пересмотрят, чтобы оно не препятствовало работать НАБУ", - сказал он.