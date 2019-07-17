Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донбасса

В конце апреля Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей ОРДЛО.

Президент России Владимир Путин распространил действие указа об упрощенном получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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В конце апреля Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей "отдельных районов" Донецкой и Луганской областей. Новым указом слова об «отдельный районах» из документа исключены.

Подать документы на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ о упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. 1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины.

Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдаваться жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей. 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что получение российского гражданства для украинцев будет упрощено, но для этого надо приехать в РФ.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза заявляют о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.