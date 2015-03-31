Депутаты пяти крупнейших групп Европарламента просят предоставить Украине безвизовый режим с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, датированное 30 марта, подписали: от либералов - Пятрас Аушрявичюс, от «зеленых» - Ребекка Хармс, от народников - Андрей Пленкович и Михал Бони, от альянса социалистов и демократов - Ана Гомес и от консерваторов - Марк Денесмакер.

"Мы убеждены, что должны быть признаны усилия украинской власти, направленные на проведение реформ, а Рижский саммит должен послать мощный сигнал солидарности и поддержки украинскому народу. Предоставление Украине на Рижском саммите безвизового режима и является именно тем сигналом", - говорится в письме.

Евродепутаты выразили обеспокоенность, что решение о предоставлении Украине безвизового режима может быть готово к маю, когда состоится саммит.

"Мы хотим выразить убеждение, что этот вопрос не может рассматриваться как технический. Его политическое значение является огромным", - отмечают депутаты ЕП.

В связи с этим они выразили надежду, что почти двух месяцев, которые остались до саммита, будет достаточно для того, чтобы «прийти к правильного политического решения, которое необходимо для того, чтобы сделать Рижский саммит важным вкладом для обеспечения более единой, стабильной и открытой Европы».

Читайте такжеБезвизовый режим для Украины даже не обсуждается, возможно только упрощение - МИД ЛатвииКак сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

24 марта глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что на саммите «Восточного партнерства» в Риге 21-22 мая не будет принято решение о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом.