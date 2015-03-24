Украине не дадут безвизовый режим на саммите в Риге - посол ЕС

Об этом УНИАН заявил председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

«Этого решения не будет из-за того, что нет времени для того, чтобы принять такое решение», - сказал он.

По словам Томбинского, сейчас в Украине работает Экспертная миссия ЕС, которая должна убедиться в выполнении Украиной обязательств в рамках визового диалога.

По его словам, после того как Европейская комиссия сделает свои выводы, она передаст их странам-членам ЕС для соответствующей оценки.

«Нам до Рижского саммита осталось два месяца, это очень мало времени для того, чтобы все это доработать, на сегодня еще нет выводов, нет обращения ЕК, потому что они еще работают над этим», - добавил глава Представительства ЕС в Украине.

В то же время Томбинский отметил, что предоставление Украине безвизового режима не снимается с повестки дня.

«Цель такая остается, никто ее не отменял, цель - это безвизовый режим между Украиной и ЕС», - сказал Томбинский.

Он отметил, что необходимо время, чтобы решить все технические вопросы.

Отвечая на вопрос, будут ли отражены в декларации саммита вопросы относительно безвизового режима для Украины, Томбинский сказал, что этот вопрос будет упоминаться в документе. По его словам, в СМИ уже был обнародован первый проект декларации саммита, в котором этот вопрос не отражен.

Читайте такжеЭксперты ЕС оценят готовность Украины к безвизовому режиму«Это первый проект, надо еще поработать, у нас еще два месяца для этого. И это общая декларация, декларация не только европейских стран, но и стран «Восточного партнерства». Там украинские коллеги активно работают», - добавил Томбинский.

Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации было представлено Украине 22 ноября 2010 года.

2013 года Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

Представители Экспертной миссии ЕС до конца этой недели будут работать в МВД и других ведомствах, оценивая критерии выполнения украинской стороной второй фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима.