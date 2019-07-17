Уничтожение МН17: в СБУ рассказали о задержании водителя тягача российского "Бука"

В СБУ отметили, что боевики, сопровождавшие «Бук», будут привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации.

Боевик, причастный к транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым 17 июля 2014 года был сбит самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над Донецкой областью, отбывает наказание в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ, член международной следственной группы Виталий Маяков.

Демонстрируя презентацию материалов о «Буке» и его транспортировке, в частности фото- и видеоматериалы, Маяков сказал: «Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер, установили личность человека из числа боевиков, который его забрал на автопредприятии в Донецке. И через три года нам удалось этого человека, когда он, ничего не подозревая, что мы о нем знаем, пересекал границу на подконтрольную нам территорию из Российской Федерации, мы его задержали. Сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине».

Маяков напомнил, что было установлено точное время и маршрут, по которому «Бук» был незаконно перемещен в Украину из России, время осуществления запуска зенитной ракеты и место ее старта, а также время и маршрут, по которому «Бук» был вывезен в Россию.

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«Большинство всего было установлено по состоянию на сентябрь 2016 года. Но еще три года потребовалось для того, чтобы однозначно установить, кто же из лиц причастен к этому, и какова их роль», - сказал он.

Как констатировал представитель СБУ, международной следственной группе удалось установить более 150 человек, причастных к транспортировке «Бука» с территории России в Украину и обратно, охране «Бука» и выходу на боевую позицию для сбития самолета.

«На брифинге, который состоялся 19 июня, всему мировому сообществу было сообщено о том, что собрано неопровержимые доказательства, которые позволили следователям Службы безопасности осуществить сообщение о подозрении четырем лицам. Трое - это граждане Российской Федерации Гиркин, Дубинский, Пулатов и один гражданин Украины - Харченко», - сказал Маяков.

Он отметил, что сейчас происходит передача материалов уголовного производства в отношении этих четырех человек правоохранительным органам Нидерландов, где в марте 2020 будет проходить судебное разбирательство по их обвинению.

По словам Маякова, досудебное расследование продолжается, выясняется конкретная роль других лиц.

«Рядовой боевик, сопровождавший этот «Бук» на определенном этапе, он, конечно, будет привлечен к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации. А как его действия будут квалифицированы в части сбития «Боинга» - это будет определяться в каждом конкретном случае», - сказал представитель СБУ.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.