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В Bellingcat рассказали, как происходило расследование сбития MH17

15:23, 17 июля 2019
Политика
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Сбитый самолет рейса MH17 / REUTERS

В Международной экспертно-журналистской группе Bellingcat сообщили, как проходило расследование дела о сбитии малазийского самолета рейса MH17.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве расследователь Bellingcat Питер ван Хайс отметил, что всю информацию находили с помощью открытых источников: обнародованных Службой безопасности фото и видео, публикаций в соцсетях и на форумах.

Таким образом, по его словам, удалось установить, что зенитный ракетный комплекс «Бук», который сбил «Боинг», приехал из России и пересек границу своих ходом, то есть его везла грузовая техника. «Наше расследование совершенно четко показывает, что эту технику привезла туда российская армия и использовала ее», - отметил ван Хайс.

По его словам, расследователям Bellingcat удалось идентифицировать 12 человек, причастных к делу, но не все они были причастны к сбитию самолета - кто-то играл роль информатора. В целом, по мнению расследователя, к сбитию MH17 причастны около 20 человек.

Ван Хайс отметил, что эксперты Bellingcat передают Совместной следственной группе найденную информацию, но это одноканальный контакт. «Они не спрашивают нас ни о чем, мы информируем их о наших находках», - уточнил он.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе самалета рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание проходящий там военный конфликт. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все одного будем их преследовать за сбитие МН17. То, что они стремились совершить, и они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

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4 июля BBC News сообщило, что украинские спецслужбы в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в Снежном, задержали бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о крушении рейса MH17.

9 июля в материале, опубликованном на сайте исследовательской группы Bellingcat, отмечалось, что задержанный СБУ бывший командир ПВО Цемах, возможно, причастен к аварии «Боинга-777» и был свидетелем этих событий.

В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на продолжающееся расследование Совместной следственной группы и судебную процедуру.

Кроме того, журналисты «Настоящего времени» нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал «Бук», который сбил «Боинг».

В материале представлено архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий по делу «Боинга-777» МН17. Согласно этой версии, боевики «ДНР» целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский «Боинг».

На видео Цемах говорит, что вытаскивал «какого-то пацана» и «что-то» прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы «запикали» это слово. Однако журналисты «Настоящего времени» предположили, что если читать по губам, то короткое «запиканное» слово имело букву У. И, скорее всего, это слово «Бук».

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Теги: #Bellingcat#катастрофа МН17