Тимошенко увидела на ”траурных” биг-бордах политическую невоспитанность (фото)

Биг-борды с негативной оценкой работы правительства, появившиеся в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о политической невоспитанности оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что это пример политической мелочности и невоспитанности», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в европейских демократических странах такие действия не воспринимаются ни политиками, ни обществом.

Премьер сообщила, что, по ее информации, к 100 дням работы ее правительства было арендовано по всей Украине полторы тысячи биг-бордов, на которых должны были появиться черно-красные плакаты с надписями о том, какие травмы Украине нанесли эти 100 дней.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что хотела бы, чтобы украинская оппозиция действовала согласно стандартам отношений, существующим между властью и оппозицией в Европе.

«Блокирование трибуны есть во всех странах, но чтобы траурные плакаты развешивали по всей стране – это, безусловно, ноу-хау украинской оппозиции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что такой шаг оппозиции, по ее мнению, вызовет лишь негативную реакцию в обществе.