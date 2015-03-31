Следствие завершило расследование дела журналиста Коцабы, которого обвиняют в госизмене

Об этом сообщил пресс-секретарь Ивано-Франковского городского суда Михаил Савлюк.

По его словам, в понедельник, 30 марта, в Ивано-Франковский городской суд поступил обвинительный акт в отношении гражданина Коцабы, 1966 года рождения, которого следствие обвиняет в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

По словам Савлюка, из судей Ивано-Франковского городского суда сформирована коллегия, которая будет слушать уголовное дело в отношении Коцабы. Подготовительное заседание по данному делу состоится 6 апреля в 15.30 в помещении Ивано-Франковского городского суда.

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Как сообщал УНИАН, Коцаба был арестован 8 февраля по подозрению в государственной измене.

14 февраля Апелляционный суд Ивано-Франковской области, рассмотрев апелляционную жалобу Коцабы, оставил подозреваемого под стражей.

Уголовное производство в отношении журналиста было открыто после того, как он инициировал акцию под названием «Я против мобилизации». Коцаба обнародовал в Интернете видеоролик, в котором призвал украинцев не идти на фронт.