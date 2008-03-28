Шуфрич думает что с тем же успехом Ющенко мог полетать на “кукурузнике”

"Информация о том, что Ющенко осуществлял полеты на истребителе Су-27 над Киевом на скорости 600 кмчас на высоте 1500м, иначе как издевательство над современным истребителем восприниматься не может”, - так нардеп-регионал Нестор Шуфрич прокомментировал сообщение о том, что президент Украины сегодня осуществил полет на истребителе СУ-27, сообщили УНИАН в пресс-службе Шуфрича.

“Я сейчас не буду проводить параллели с полетом другого главы государства в Чечню, но мне досадно, что современный истребитель Ющенко использовал таким способом, - заявил Шуфрич. - На такой высоте и с такой скоростью мог бы полетать над Киевом на „кукурузнике” АН-2, потому что и тот самолет может летать по значительно лучшим параметрам. Хорошо еще что во время такого чрезвычайно сложного перелета не сработала катапульта”.

Напомним, что 28 марта, В.Ющенко находился в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в г. Васильков на Киевщине, где осуществил полет на истребителе Су-27 УБ. Длительность “президентского” полета составляла около 35 минут. Сам полет осуществлялся на высоте 1000-1600 м и на скорости до 600 км/час. Полетным заданием был предусмотрен взлет, полет над аэродромом Василькова и облет территории за пределами Киевской области. Причем согласно первого сообщения, самолетом управлял заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, начальник авиации генерал-майор Василий Некифоров. А впоследствии Ющенко заявил, что попробовал управлять самолетом, изменять мощность его двигателей, и сделал несколько поворотов. Президент заметил, что почувствовал, что боевой самолет выполнял все поставленные задания и был «чрезвычайно управляемым».

В 2005 году российский летчик-испытатель Анатолий Квочур на самолете Су-27 установил рекорд скорости - на замкнутом маршруте в 1000 километров средняя скорость истребителя составила 1644 километра в час.