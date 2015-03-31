РФ пытается монополизировать победу во Второй мировой войне - дипломат

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал дипломат Николай Кулинич. "Любой праздник, любое событие можно признать в политических целях, дать ему какой-то совсем другой окрас, монополизировать победу не Российского союза даже, а Российской империи. Они говорят, что и без украинцев могли это сделать? Так кто же выиграл эту войну? Русские только?", - заявил он.

Читайте такжеПутин не пригласил Порошенко на День победыПо мнению дипломата, дальнейшая политизация этого праздника приведет к дальнейшему расколу, а не к примирению. Напомним, президент Украины Петр Порошенко установил День памяти и примирения, который указал отмечать ежегодно 8 мая. При этом он отметил, что празднование 8 и 9 мая должно объединить Украину. Отметим, что приглашение Кремля принять участие в праздновании 70-й годовщины победы над нацизмом, которую Россия празднует 9 мая, отклонило большинство руководителей западных государств из-за оккупации Россией украинского Крыма, а также агрессии на востоке Украины.