Порошенко заявляет, что праздники 8 и 9 мая должны объединить Украину

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что его указ о праздновании 8 и 9 мая 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе, Дня памяти и примирения, а также Дня Победы имеет целью объединить страну.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV в субботу.

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«8 мая - это память о погибших. Это день памяти. Мы должны низко склонить головы перед погибшими. Оба мои деда были на войне. Братья моей мамы все были на войне. Они освобождали Украину. Они делали все возможное для того, чтобы доползти до дня Победы. Я буду чтить их память 8 мая», - сказал он.

Порошенко отметил также, что 9 мая - это день чествования живых.

«И мы должны прийти и почтить ветеранов, которые отдавали все, что имели, для того, чтобы обеспечить день Победы», - сказал глава государства.

Президент считает, что эти две даты должны служить объединяющим фактором.

«8 и 9 мая должны объединить страну. А когда мы слышим на вопрос провокатора ответ президента соседней страны, что победа могла бы состояться без украинцев, - это раскол общего антифашистского движения. Это - издевательство над памятью украинцев, над ролью украинцев, которые освободили не только Украину, но и всю Европу», - заявил Порошенко.

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Глава государства акцентировал внимание на общеевропейском характере даты 8 мая.

«Именно поэтому мой указ объединяет Украину. Именно поэтому вся Европа сейчас с нами, потому что 8 мая отмечается победа европейских ценностей», - отметил президент и добавил: "Я строю в нашем государстве свободную, независимую и демократическую Украину".