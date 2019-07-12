Дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд

В ГПУ отметили, что Сытник ни разу не явился на допросы по данному делу.

Дело директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника о его элитном отдыхе передали в суд.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что Сытник ни разу не явился на допросы по данному делу.

"Сегодня Директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой. Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - написала Сарган.

Таким постом пресс-секретарь генпрокурора сопроводила видео с расследованием программы "Гроши", об элитном отдыхе Сытника в охотничьих угодьях.