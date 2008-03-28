Регионалы назовут конкурента для Черновецкого в День космонавтики

Партия регионов определит свою кандидатуру на должность мэра Киева 12 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер киевской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

Он напомнил, что в соответствии с законами, существуют определенные процедуры ведения избирательной кампании, в частности, предусматривается, что кандидатура от партии в данном случае должна быть утвержденная на заседании городской партийной конференции.

І.ГОРБАЛЬ сказал, что такая конференция киевской организации Партии регионов состоится 12 апреля.

«12 апреля, я думаю» мы все решим», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности выдвижения его кандидатуры на должность мэра Киева, В.Горбаль сказал, что не хотел бы, чтобы этот процесс напоминал самовыдвигание.

Он отметил, что еще раньше предлагал обсудить кандидатуру от Партии регионов на высшем партийном уровне.