"Агония, беспомощность и импотенция": офицер США дал оценку провокации РФ на учениях "Си Бриз-2019"

Россия своими провокациями не понимает, что еще больше тренирует своего оппонента, считает экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

Заход корабля ВМС РФ в закрытый район проведения стрельб на международных учениях "Си Бриз-2019" – это агония, беспомощность, импотенция.

Читайте также"Путин ничего не может сделать": офицер США объяснил, как Трамп нанес РФ сильные экономические удары

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

«Это такая агония, беспомощность, импотенция - как хотите называйте. А что они еще могут сделать? Когда я служил, и наша авианосная группа выходила в море, авианосец начинал взлетать с палубы, вместе с советской палубы взлетал вертолет "Гормон" и просто висел над нашей взлетной полосой. То есть, они могли только помешать, чтобы мы не взлетели, потому что тогда погибли бы оба. Когда у советского вертолета заканчивалось горючее, и он улетал, мы восстанавливали наши полеты. То есть у России такая тактика - вредить тем, чем может. Но они не понимают, что они этим еще больше нас тренируют, помогают», – отметил Табах.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 по 12 июля прошли международные учения «Си Бриз-2019». В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Во время открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке «Си Бриз-2019» - за закрытия РФ определенного района в Черном море. На пресс-конференции руководитель учений от США, командир тактического соединения «65» Мэтью Лиман, сказал, что из-за закрытия морского региона Россией обучение передислоцировали и проводят согласно плану.