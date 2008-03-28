Ющенко говорит, что сам управлял истребителем Су-27 (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен полетом на истребителе Су-27.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Василькове Киевской области.

«Я почувствовал чрезвычайно управляемую машину», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что попробовал управлять самолетом, менять мощность его двигателей, и сделал несколько поворотов. Президент отметил, что почувствовал, что боевой самолет выполнял все поставленные задачи «чрезвычайно управляемо».

В то же время Президент отметил, что в этом наполовину есть заслуга заместителя командующего Воздушными Силами ВСУ по авиации, начальника авиации Василия НЕКИФОРОВА, который контролировал полет, а половина заслуги – разработчиков самолета.

В.ЮЩЕНКО отметил, что самолет Су-27 является одним из самолетов, который стоит на вооружении Вооруженных Сил, но, несмотря на свои возможности, уже нуждается в модернизации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, В.ЮЩЕНКО находился в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, дислоцирующейся в г. Василькове Киевской области, где осуществил полет на истребителе Су-27 УБ. Полет длился около 35 минут.

Самолетом управлял заместитель командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины по авиации, начальник авиации генерал-майор В.НЕКИФОРОВ. В.ЮЩЕНКО занимал место инструктора.