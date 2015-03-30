Нечитайло переизбрали главой ВАСУ

За Нечитайло проголосовали 69 судей из 71.

Председателем Высшего административного суда Украины избран Александр Нечитайло. Как передает корреспондент УНИАН, за Нечитайло проголосовали 69 судей из 71. Читайте такжеСобрание судей ВАСУ приняло отставку председателя суда Нечитайло В выборах судьи ВАСУ принял участие 71 судья, 69 проголосовали за Нечитайло, двое - против.

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