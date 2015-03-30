Нечитайло переизбрали главой ВАСУ
15:00, 30 марта 2015Политика
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За Нечитайло проголосовали 69 судей из 71.
Александр Нечитайло / Фото УНИАН
Председателем Высшего административного суда Украины избран Александр Нечитайло.
Как передает корреспондент УНИАН, за Нечитайло проголосовали 69 судей из 71.
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В выборах судьи ВАСУ принял участие 71 судья, 69 проголосовали за Нечитайло, двое - против.
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