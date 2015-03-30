Нечитайло переизбрали главой ВАСУ

15:00, 30 марта 2015
Политика
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За Нечитайло проголосовали 69 судей из 71.

Александр Нечитайло / Фото УНИАН

Председателем Высшего административного суда Украины избран Александр Нечитайло.

Как передает корреспондент УНИАН, за Нечитайло проголосовали 69 судей из 71.

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В выборах судьи ВАСУ принял участие 71 судья, 69 проголосовали за Нечитайло, двое - против.

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