Тимошенко запостила в соцсетях «шаурдог»: сосиску, завернутую в лаваш

Глава "Батькивщины" показала "новое блюдо украинской политики".

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в соцсетях снимок, на котором позирует с «новаторским» фаст-фудом – сосиской в лаваше.

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«Шаурдог. Микс традиций и инноваций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные решения дают самый лучший результат», – отметила политик.

Многие пользователи пожелали Тимошенко приятного аппетита и призвали ее правильно питаться.

Некоторые отметили, что «новое блюдо» (сосиску в лаваше) уже давно продают на вокзалах. Иные комментаторы вспомнили, что с фастфудом в соцсетях ранее позировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский упомянул шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева. «Есть то, что делает Киев – Киевом.

Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал он. Ремарка Зеленского вызвала резонанс среди пользователей, породив множество критики, шуток и мемов.

Многие оказались недовольны тем, что шаурма стала «символом» столицы.

В дальнейшем Зеленский приобрел шаурму на автозаправке и опубликовал пост об этом в Facebook. «Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», – отметил президент.

Свою публикацию глава государства сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма, что можно рассматривать как «троллинг» бывшего президента Украины Петра Порошенко.