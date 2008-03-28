Ющенко: скажите, пожалуйста, что можно сделать за 100 дней?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что за 100 дней работы правительства под руководством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО еще рано давать оценку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в городе Васильков Киевской области.

«100 дней – скорее психологическая дата. Скажите, пожалуйста, что можно сделать за 100 дней, чтобы сегодня давать персональную полную оценку?» - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что за это время можно распределить кабинеты и расставить две трети кадров, сформулировать задания для ведомств и подготовиться к нормальной работе.

«Я бы сказал, что оценки рано давать, и рано подводить итоги по тем или иным направлениям работы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, не следует увлекаться быстрыми оценками. В то же время он отметил, что желает каждому украинскому правительству, в том числе и действующему, принести пользу и быть эффективным.

В.ЮЩЕНКО убежден, что нынешнее украинское правительство является визитной карточкой украинской демократии, которая должна вести себя честно.

«Я хотел бы, чтобы эта демократия не касалась проблем прошлого, чтобы она себя честно политически вела, чтобы не формировались снова и снова измены», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он знает, что «есть много проектов, которые прорабатываются ежедневно, и ночные консультации, и заезды-приезды к определенным лицам от этой власти, как на повестку дня вывести лица вчерашнего дня. Это является позором».

Президент отметил, что для процветания демократической коалиции нужно, чтобы каждый человек, который представляет украинское правительство, хорошо понимал, что на сегодня еще нет открытого, честного диалога, в котором нуждается украинское общество.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, он хотел бы, чтобы «болезнь популизма навеки покинула украинскую политику». По его словам, очень важно, чтобы журналисты реально воспринимали ситуацию в стране и не способствовали потому, чтобы нация жила иллюзиями.

По его убеждению, сейчас нужно больше говорить о задачах и вызовах, которые стоят перед страной.