Кильчицкая говорит, что похожа на Тимошенко...

“Различие - это точно коса. Сходство я не искала, но то, что не привыкла проигрывать - 100%”. Так заместитель Черновецкого Ірэна Кильчицкая в чате на сайте газеты “Хрещатик” ответила на вопрос о том, в чем она видит сходство и различие между собой и другой “успешной женщиной украинской политики” – Юлией Тимошенко.

Перевыборы местной власти в Киеве (Кильчицкая назвала это «перевыборами Черновецкого») заместитель киевского мэра считает «личной местью премьер-министра. «Потому что перевыборы Черновецкого - это не желание большинства киевлян, а личная месть Тимошенко. – так Кильцичкая отреагировала на вопрос «Почему Юлия Владимировна решила возглавить свой именной список на выборы в Киевсовет? Ей ведь придется уйти в отпуск, а также Турчинову и Поживанову». - Но поскольку все социсследования говорят о силе Черновецкого и большой его поддержке, она каждый день должна придумывать что-то новое. Победа Черновецкого на этих выборах будет самым большим ее поражением! Для того, чтобы этого не случилось, она не только готова возглавить свой блок, но и стать на голову и много чего другого».

Вместе с тем Кильчицкая заявила, что не пропадет в любом случае: «в Киевраду мы не можем не пройти, потому что соцопросы нам это гарантируют. Если я не буду работать в исполнительной власти, то с моими способностями я не пропаду - это 100%».