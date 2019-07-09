В ВР подан еще один законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Законопроектом предлагается установить, что неперсональное голосование в ВР будет караться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, в ВР АР Крым и местных советах – до 5 лет.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов) (№10394-2).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

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Законопроектом Уголовный кодекс предлагается дополнить двумя статьями - 351-3 "Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины" и 351-4 "Нарушение порядка голосования на пленарном заседании депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местного совета".

В них устанавливается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Предоставление народным депутатом персональной карточки для голосования другому лицу, которое осуществило голосование этой карточкой с помощью электронной системы на пленарном заседании ВР, будет иметь такие же последствия.

Голосование с помощью электронной системы депутатом Верховной Рады АР Крым, депутатом местного совета на пленарном заседании за другого депутата - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Предоставление депутатом ВР АР Крым, депутатом местного совета персональной карточки для голосования другому лицу, которое осуществило голосование этой карточкой с помощью электронной системы на пленарном заседании ВР АР Крым, местного совета будет иметь такие же последствия.

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Ранее по этому вопросу законопроект регистрировал также внефракционный депутат Сергей Мищенко - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за неличное голосование народного депутата Украины) (№10394-1).

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№ 10394).

Документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде Украины и ее органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование). Согласно документу, такое деяние будет караться штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.