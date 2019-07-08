Ответственность за незаконное обогащение должна быть немедленно возобновлена – заявление саммита Украина-ЕС

Украина и ЕС подчеркивают необходимость обеспечения независимой и эффективной работы всех антикоррупционных органов.

Украина и Европейский Союз согласились, что уголовная ответственность за незаконное обогащение должна быть немедленно возобновлена.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Украины Владимира Зеленского по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, которым располагает УНИАН.

«Мы приветствовали два года успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины и его положительное влияние на межчеловеческие контакты между Украиной и Евросоюзом. Мы подчеркнули важность дальнейшего выполнения ключевых критериев либерализации визового режима и ускорения реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, а также, что касается судебных и правоохранительных органов», - говорится в заявлении.

Лидеры Украины и ЕС также приветствуют назначение судей в Высший антикоррупционный суд, а также прогресс, достигнутый в направлении запуска его работы.

«Мы согласились, что уголовная ответственность за незаконное обогащение должна быть немедленно возобновлена. Кроме того, необходимо обеспечить независимую и эффективную работу всех антикоррупционных органов», - отмечается в документе.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

В САП сообщили, что из-за этого решения КС по состоянию на 28 марта было закрыто 65 уголовных производств в отношении должностных лиц, подозреваемых в незаконном обогащении. Ориентировочная сумма по этим делам составляет 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн, 1 млн 137 тыс. долл. США и 531 тыс. евро. Среди бывших фигурантов - народные депутаты, судьи, прокуроры, представители центральных и местных властей. Среди предметов незаконного обогащения - элитные авто, недвижимость в Украине и за рубежом, деньги.

1 марта в Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях чиновников за 2015-2018 годы.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что из-за решения Конституционного суда относительно незаконного обогащения Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом.